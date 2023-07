Ultra trail di Corsica : ils sont partis de Corte dans une ambiance de feu

Très vite on s’est mis à danser et à encourager les trailers qui s’avançaient vers la ligne de départ tout en s’échauffant. En quelques minutes le cours Paoli est devenu noir de monde et c’est dans une ambiance indescriptible que Jean-Eric Lanoir donnait ses dernières consignes de sécurité : « la température est excellente. Il fera au maximum 29° demain dans la journée alors n’hésitez pas à boire dès que vous le pouvez. Ici l’eau est potable partout ». De son côté, le maire, le docteur Xavier Poli, organisateur du fameux Grand Raid Inter Lacs en 1998, félicitait les organisateurs, les partenaires et les bénévoles tout en encourageant les participants : « vous garderez un merveilleux souvenir de cette course soyez-en certains. Merci d’être venus à Corte ». Avant de céder ke micro à Jean-Eric Lanoirqui prenait ensuite le relais pour le décompte du départ, le maire de Corte assurait le Restonica Trail de tout son soutien et de celui de l’ensemble des élus de la commune : « Nous soutiendrons davantage encore cette épreuve qui ne cesse de croître au fil des années. Le Restonica Trail est aujourd’hui connu dans le monde entier et Corte profite de cette merveilleuse publicité ».