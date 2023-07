Ultra Trail di Corsica en direct : Lambert Santelli fait la course en tête

Certes, dans la nuit le champion du Monde Benjamin Roubiol était dans ses pas, tout comme Guillaume Beauxis, mais au fil des kilomètres le français lâchait prise et c'est le Belge Jérôme Vanderschaeghe qui tentait de venir jouer les trouble-fête. Pour autant ce vendredi matin dans la montée de Bocca Crucetta Lambert Santelli poussait une accélération et laissait ses poursuivants à plusieurs longueurs. Ainsi à son arrivée au lac du Ninu il y a quelques minutes, l'insulaire comptait 25 minutes d'avance sur Benjamin Roubiol, 33 minutes de mieux sur le Belge Vanderschaeghe et une heure sur le Français Beauxis.

Il reste 40 kilomètres de course et tout peut encore arriver sous cette chaleur de plomb.







Chez les dames on attendait la championne roumaine Hajnalka Roman Bakos ou encore l'Allemande Eva Maria Sperger. Si la première nommée ne pointe qu'à la 10e place à Bocca Crucetta, ce vendredi matin, en revanche l'Allemande est bien au rendez-vous.

Les Françaises Aline Coquard, Sandrine Beranger et Dorine Paget pointent à seulement deux minutes. Le suspens ici reste donc entier.