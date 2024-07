Ultra Trail di Corsica : Louison Coiffet, une fusée en terre cortenaise

La fraîcheur de la nuit, avec ses 10° à l’entrée du Niolu, lui a aussi permis de préserver son organisme. Louison Coiffet a poursuivi sa route en solo, ne laissant aucune chance à ses adversaires. Et à son arrivée au plateau d’Alzu, peu avant-midi, laissait présager que le record de Santelli tomberait dans la foulée. Vite ravitaillé, il ne traînait pas et entamait le retour sur Corte par la vallée du Tavignanu sur le même rythme. A vingt minutes de son arrivée, le public commençait à se masser sur le cours Paoli et c’est une véritable ovation qui lui a été réservée entre la place Paoli et la ligne d’arrivée, au milieu du cours Paoli avant de tomber dans les bras de sa compagne. « J’étais déjà venu à Corte, sur la distance courte », explique-t-il, « mais je ne me souvenais pas combien ce parcours était difficile ». Il tentait d’expliquer sa course, mais tombait d’épuisement avant de se remettre progressivement de cette terrible épreuve.

Une minute après, l’équipe d’A Suareddesa-GFCA, en relais, franchissait à son tour la ligne d’arrivée en un temps de 14h46’44’’. Des applaudissements nourris accompagnaient Fabien Ruggeri, Valentin Bricquet, Pierre-Olivier Bruschi et Ange-Marie Morange durant les derniers 100 mètres. I Curtinesi et I Figatelli, étaient quant à eux à près de deux heures de l’arrivée.