U tempu in Corsica
Retour au calme dans le ciel de Corse où les éclaircies dominent mais un risque d'averse subsiste encore sur une partie de la Côte orientale. Les températures ne varient guère : les maximales vont de nouveau atteindre 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo