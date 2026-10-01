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U tempu in Corsica


La rédaction le Samedi 17 Octobre 2026 à 07:00

Ce samedi, le soleil dominera sur une grande partie de la Corse, mais des averses pourront se développer dans l’après-midi, notamment sur l’est de l’île où elles pourront être localement soutenues.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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