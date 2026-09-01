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U tempu in Corsica


le Dimanche 27 Septembre 2026 à 07:05

Le ciel se voile dès les premières heures de la matinée puis alterne entre éclaircies et passages nuageux sans altérer l'impression d'un beau temps estival dans une atmosphère encore chaude pour la saison. Le temps reste sec. Les températures maximales plus fraiches ne dépassent pas 29 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo








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