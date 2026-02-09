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U tempu in Corsica


La rédaction le Jeudi 6 Août 2026 à 07:00

Le soleil dominera largement sur l'ensemble de la Corse ce jeudi, malgré quelques orages qui pourront se développer sur les reliefs en deuxième partie de journée. Les températures resteront très hautes, et pourront monter jusqu'à 35°C à Porto-Vecchio dans l'après-midi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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