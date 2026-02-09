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A màghjina - U ballu di u delfinu


La rédaction le Jeudi 6 Août 2026 à 07:05

Dans les eaux du Cap Corse, les dauphins évoluent en toute liberté dans l'un des secteurs les plus préservés de la Méditerranée. Immortalisé au large de Macinaggio, celui-ci surgit des flots dans un jaillissement d'écume, offrant un instant de grâce à Hyacinthe Sambroni qui a eu la chance de croiser sa route lors d'une sortie en mer.
Si, comme lui, vous avez capturé une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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