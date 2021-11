U mercatu di Natale fait son retour à Santa-Reparata-di-Balagna

C'est officiel, ce vendredi 26 novembre, u Mercatu di Natale de Santa-Reparata-di-Balagna rouvre enfin ses portes après une année blanche. Événement incontournable de fêtes de Noël, ce marché de l'avent sera l'occasion de retrouver, enfin, le côté festif de cette période magique.

Parmi les nouveautés de cette année il y a "un programme encore plus étoffé Une nouveau programme, une ouverture plus longue, mais toujours dans le plus grand respect des gestes barrières" indique l'organisatrice Claude Filippi, reine des animations et diverses organisations d'événementiels d cela région, qui a dévoilé à CNI cette nouvelle édition, tant attendue. "Après mûre réflexion nous avons tout de même décidé d'organiser la troisième édition d'U Mercatu Di Natale. Nous avons été sensibles tant par la demande de la population mais aussi par celle des professionnels". Ainsi, à partir de ce vendredi 26 novembre et ce jusqu'au 5 décembre, la magie de d’avant Noël regagnera entre les stands d’artisans, d’exposants et les différentes animations organisées tout au long de la semaine redonneront du baume au cœur des petits et grands.

Exceptionnellement cette année, u Mercatu di Natale se déroulera sur deux week-ends, afin d'éviter une forte concentration de stands à l'intérieur du chapiteau. "L'ouverture officielle du marché se fait à 10h30 ce vendredi 26 novembre. En tout, il y aura 25 stands d'artisans et exposants et autant pour la seconde partie des festivités".



Au programme pour cette première journée, le concert à 21 heures du groupe À Tempu. Demain, samedi, après une journée shopping, à 21 heure aura lieu un autre concert du groupe Sumenta Nova.



Durant les deux samedis et les deux dimanches, à partir 16h30, on pourra assister à la parade de Noël, et magnifiques spectacles qui parfaireront les après-midi, suivis de la visite surprise de Babbu Natale.



Tout au long de la semaine, plusieurs animations seront proposées : concours de boule et concours de Belote et Rami.

Mercredi, Sant'Andria obligeant, après le fameux " Aprite è Spartite" où la déambulations dans les rues du village, un goûté sera généreusement offert par l'associu U Malmignattu.

Vendredi 3, ce sera au groupe "Oxy" de mettre l'ambiance à partir de 21 heures et samedi 4 au soir, place au groupe Spice Boys.



Et sur place, toujours de quoi se restaurer.



De mesures sanitaires respectées

" Tout sera fait dans les règles, rappelle l'organisatrice, Nous avons suivi à la lettre ce qui a été demandé". Avant de rentrer sous le chapiteau, pass sanitaire ou test PCR seront demandés, et bien évidemment le port du masque sera obligatoire. "