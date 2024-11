U Viscuvatu : le Salon de l’agriculture corse ouvre ses portes pour une nouvelle édition

Le Salon, inauguré et béni officiellement samedi 16 novembre, sera ouvert au public pour la totalité du week-end. Mais durant la semaine, il est réservé aux plus jeunes. Cette volonté de les associer à cette manifestation, est en effet une dimension essentielle, souligne Joseph Colombani. « On compte même, l’amplifier. D’autant qu’à chaque fois, c’est un succès. C’est magnifique ! » Soulignant le fait que les ateliers pédagogiques encouragent les plus jeunes à manger “corse”, il renchérit : « Consommer local, c’est participer à une économie locale qui fera que ces enfants, devenus grands, vont pouvoir trouver de l’emploi dans l’île, et ainsi pouvoir vivre chez eux. Au-delà de l’aspect culturel, qui est nécessaire à la survie de la Corse dans son aspect identitaire, il y a aussi cet aspect économique : il nous faut deux jambes pour tenir debout, la jambe culturelle et la jambe économique. »Ainsi, cette année, 300 élèves seront reçus dans des ateliers pédagogiques animés par les filières agricoles, la MSA, l’INRAE. Mardi, c’était au tour des écoles de Sorbu-Ocagnanu, Venzulasca et Pedicroce. La faute au mauvais temps, le chapiteau abritant la ferme des animaux de race corse n’avait pu encore être monté : mais il devrait être opérationnel pour leurs camarades des écoles de Cardu, Viscuvatu, et Loretu qui viendront jeudi et vendredi. Mais si la pluie tombait à verse, les jeunes se sont rabattus sur les ateliers de pâte à sel, agrumes, nutrition, miel et châtaigne qui étaient organisés dans les locaux, à leur attention. « C’est la première fois que nous venons. Et ils sont hyper attentifs, alors que c’est le début d’après-midi ! Et ça, ce n’est pas évident ! se réjouit Boris Morel, l’instituteur des CE1-CE2 de Sorbu. Ce matin, ils ont bien apprécié l’atelier miel, animé par une apicultrice. Ils ont vu les ruches, le travail de l’apiculteur. Ils ont pu enfiler la tenue et toucher la machine permettant de faire la fumée. Nous avions travaillé à l’école sur une histoire, « la reine des abeilles », avec un documentaire. Donc ils ont pu réinvestir leurs connaissances et avoir plus d’illustrations de ce qu’ils avaient appris en classe. » Sans compter que les enfants ont pu goûter tout une variété de miels : « Dès qu’ils mangent, ils sont contents ! », souligne le professeur des écoles. Tester, c’est aussi goûter les agrumes présentés par les animateurs de l’INRAE, ou encore la farine de châtaigne qu’ils vont comparer à la farine de blé… et déguster de petites crêpes faites également à la farine de châtaigne : « De la farine AOP ! », insiste l’animatrice. Les enfants sont ravis !