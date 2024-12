U Spidali Trail : Rico, Sanchez, Vendasi et Scipilliti ouvrent le palmarès

Les premiers à partir étaient les concurrents di I Punti sur 15 kilomètres pour 600 mètres de dénivelé positif avec des points hauts, comme les passages au Corbu ou bien a Foce Alta au pied di A Vacca Morta. Au terme de la course, c'est le Porto-Vecchiais Régis Rico qui l'emportait en 1h22'20 devant Alexandre Rossi et Mathieu Sanchez à plus de 6 minutes. Dans les rangs des féminines, Pauline Sanchez s'imposait en 1h50'10. Maria Serena Lepidi (1h52'54) et Vanessa Girardet (1h55'39) étaient respectivement deuxième et troisième.





Quinze minutes plus tard, les coureurs de la 9 kilomètres entamaient leur périple avec 300 mètres de D+ au programme. François Gelmini di A Furmicula était le premier à rejoindre la ligne d'arrivée à Cartalavonu en 45'48 devant deux autres licenciés, di A Furmicula Emile Vendasi (47'14) et Marco Pieri (49'14). Carole Scipilliti du CO Porticcio était la plus rapide chez les féminines en 1h08'49 s'imposait devant Catia Da Silva Pereira (1h09'41) et Thi Yen Valli (1h10'42).