U Meta Fornu : Un nouveau tiers lieu artistique a ouverte ses portes à Lisula

"Nous avons récemment ouvert nos portes pour permettre aux gens de découvrir ce nouvel espace de Tiers Lieu, ainsi que les nombreuses activités qu'il propose. C'est également l'occasion idéale de se réunir après l'été, de passer un moment convivial, et de se tenir au courant des dernières actualités, des films à venir, de la reprise des ateliers, ou des nouveautés proposées par les associations," explique Elsa Comelli d'Emma Lab. Mais ce qui distingue U Meta Fornu, c'est sa nature en constante évolution. Dans l'atelier de Linda Calderon, vous pouvez non seulement admirer ses propres œuvres, mais aussi celles d'autres artistes, car Linda a ouvert ses portes pour encourager la créativité et la transmission des pratiques artistiques. Les associations y trouvent également un espace pour promouvoir la culture locale.



"Atelier de peinture, création de bijoux, ateliers photos cyanotype, ateliers créatifs de recyclage de vêtements par Emma Lab, atelier de chants corses. Linda donne également des cours de dessin en anglais. Elle est également impliquée dans l'association 'Et pourtant ça tourne', et nous offrons même du soutien scolaire avec Paje," ajoute Elsa, avant de souligner que dans le réseau Dà Locu des Tiers Lieux de Corse, on trouve des endroits hybrides qui vont au-delà du simple espace de travail partagé. Ce sont plutôt des structures associatives où la mutualisation des ressources est au cœur de leur fonctionnement. "Emma Lab est une petite association avec des ressources limitées, et Linda nous a généreusement ouvert ses portes," conclut-elle.

L'atelier U Meta Fornu comprend une grande salle, un garage, une petite salle de bains, une petite cuisine et une cour. Une grande vitrine donnant sur la rue à Île Rousse attire l'attention des passants. La grande salle est équipée du wifi et est partagée entre l'atelier de création de bijoux et les bureaux de l'association Emma Lab.

Il y a tant à découvrir dans cet espace aux multiples facettes, mais pour repérer l'endroit et comprendre ce qui s'y passe, il vous suffit de chercher le mannequin en bois articulé qui salue les passants depuis la baie vitrée.