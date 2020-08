U Ghjurnalettu pè i zitelli, l’événement de la rentrée de CNI

A pruposta edituriuale di CNI, hà da piglià forza à parte da u primu ghjornu di a riintrata sculare. Fà trè libre un saccu, eccu l’andatura nova, salutata da i nostri interlocutori, ch’hà vulsutu purtà CNI cù u lanciu d’issu novu titulu.



U Ghjurnalettu, per i zitelli – hè u nostru situ novu – hà per scopu di fà nasce a voglia di scopre l’attualità lucale, naziunale, e internaziunale à i zitelli da 5 anni à 12 anni.

Ma, issu Ghjurnalettu, sarà dinù un appoghju per rende li più avvezzi à a lingua corsa, à a so scrittura, à a so lettura, è à a so capiscitura.

U Ghjurnalettu, pè i zitelli, hè statu resu reale per via di l’aiutu di a Cullettività di Corsica e serà tandu scrittu in corsu sanu.

Issu Ghjurnalettu, serà u spechju di l’attualità corsa, in accessu liberu, è renderà contu, à modu brevu ma essenziale, di tutta l’attualità nustrale, chì sarà à prò di i zitelli.

Ma micca solu.

In effettu, cù una publicazione ogni ghjornu – da u luni à u venneri – U Ghjurnalettu pè i zitelli, cù e so diverse categurie (Oghje in Corsica, In prima pagina, Giru di u mondu, Ghjochi, À vede, à leghje, à fà etc…), permetterà à i più giovani, da a materna à e prime scole di u secundariu, di pudè scopre u mondu à l’ingiru, è oramai dinù, l’attualità di a so età, in lingua corsa.

È per esse è stà, avà è più che mai, à modu mudernu, U Ghjurnalettu, chì puderà ghjove d’arnese pedagogicu, serà dinù presente in lingua nustrale, nant’à e rete suciali, induve a lingua corsa, è l’attualità dinù, anu, di manera certa, a so piazza.



Tandu, à truvà ci da quì à 7 ghjorni ?