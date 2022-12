Tuerie de Paris : "Inseme à Manca/ Ensemble !" et "Per a pace" condamnent

Per a Pace s’indigne et dénonce l’attaque terroriste ignoble qui a été perpétrée ce vendredi 23 décembre au 16 rue d’Enghien dans le 10e arrondissement de Paris.

Le peuple kurde est encore une fois victime d’un crime odieux.

Cet attentat intervient à la veille du 10e anniversaire du triple assassinat de militantes kurdes à Paris le 9 janvier 2013. Pourtant, rappelons que des combattantes kurdes ontnmis tout leur courage pour lutter contre l’état islamique, au prix de nombreuses vies.

Aucune justice ne leur est rendue. Persécutions, répressions, arrestations, tortures,nrien n’est épargné à ce peuple et ses militant(e)s qui ne revendiquent que le droit,d’exister en tant qu’individus possédant une histoire, une culture, des traditions, à partager dans toute leur richesse.





Per a Pace était à Lavrio en Grèce, le mois dernier, auprès des kurdes pour les soutenir avec d’autres associations dans leur vie quotidienne. Des familles avec des enfantsnaspirant à la Paix. Une Paix qui leur est refusée par l’état turc et son président Erdogan,mais aussi par la communauté internationale qui les a complètement abandonnés et,les expose à des menaces perpétuelles.

Per a Pace réaffirme, avec ses militant(e)s, son soutien au peuple kurde dans leur combat pour le respect de leurs droits humains et leurs aspirations à une vie juste et digne.





Per a Pace interpelle, une nouvelle fois, la communauté internationale, la France, l’Europe et l’ONU pour faire cesser cette situation injuste et intolérable imposée au peuple kurde.

Nous insistons pour que toute la vérité soit faite.