Troph’énergies de l'AUE de Corse : les lauréats récompensés à Ajaccio

« Nous souhaitons mettre à l’honneur la valorisation d’opérations de valorisation. A l’heure de la transition énergétique, nous espérons que grâce à vos réussites, le plus grand nombre participent à ces trophées pour poursuivre notre démarche. L’objectif ambitieux que nous nous sommes fixé demeure toujours l’autonomie énergétique d’ici à 2050 ». Alexis Milano, le Directeur régional de l’AUE était présent cet après-midi au Palais des Congrès d’Ajaccio pour accueillir et remettre les Troph’énergies, organisés cette année pour la 6e édition de la manifestation, en compagnie également de Jean-Paul Coggi, le directeur de cabinet du président, retenu par des obligations de calendrier. « L'objectif ambitieux d’autonomie énergétique à l’horizon 2050 que s'est fixé la Collectivité de Corse est une priorité dont la mise en œuvre nécessite l'engagement de chacun. L’AUE souhaite mettre à l’honneur celles et ceux qui font preuve de volontarisme dans ce domaine ».

Des particuliers, professionnels et collectivités ont ainsi candidaté pour participer au Concours pendant une période allant du 30 janvier au 18 avril. Les projets les plus intéressants du point de vue de la transition énergétique de la Corse ont été sélectionnés par le jury de l’AUE. Au sein de chaque catégorie, chacun a ensuite été soumis au vote des internautes sur la page Facebook de l’AUE, du 27 juin au 4 juillet. Des aides financières directes de 500 à 10 000 € ont ainsi été accordées lors de la 6e édition. Parmi les lauréats, Guillaume Addari a pu bénéficier d’une aide non négligeable de 2 000 €, pour l’achat d’un vélo cargo à assistance électrique pour les besoins de son activité professionnelle : « Je remercie l’AUE pour cette aide. J’ai déjà effectué 2 200 km en quelques mois, c’est dire les économies de carburant que j’ai pu faire grâce à cet achat. C’est une voiture en moins sur la route. L’impact sur l’environnement est évidemment moindre également en matière de rejet de CO2. Mon activité, c’est de transporter des jeux et des jouets sur l’ensemble de la Ville en tant que ludothécaire. Je me rends ainsi dans tous les quartiers, les centres sociaux, et les écoles sur mon vélo cargo. Maintenant, tout le monde me reconnaît. Et c’est vrai que c’est très pratique dans le cadre de mon activité professionnelle. D’ailleurs, je commence à en voir de plus en plus dans Ajaccio. C’est quelque chose qui se met en place petit à petit. Le fait d’avoir une assistance électrique est un vrai plus, car c’est vrai qu’il y a fort dénivelé dans la ville ».

Dans la catégorie « professionnels », c’est la société Deltalux Portaluci, qui a été récompensée pour la conception et élaboration d'une gamme complète d'éclairages publics solaires autonomes d'une grande efficience. Sa gérante, Serena Andreani : « Ces trophées permettent aux entreprises et aux particuliers de mettre en valeur les projets d’efficacité énergétique et d’apporter une impulsion pour encourager tout le monde à effectuer des opérations d’efficacité énergétique. Nous sommes une entreprise ajaccienne, créée en 2017, spécialisée en éclairage solaire performant. On conçoit et on développe nos produits l’ensemble de nos gammes. Nous équipons des collectivités locales sur l’ensemble des îles et nous commençons également à nous exporter sur le Continent. Cela permet de faire briller l’ingénierie corse au-delà des frontières de notre île ». Dans la catégorie « collectivités », c’est la commune de Cozzano, qui a été lauréate et a pu bénéficier d’une aide de 10 000 € pour la construction d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation collective.

Enfin, deux coups de pouce de 3 000 € ont été attribués à Benjamin Dallard de la société l’Energéticien : « L’Energéticien est une entreprise proposant des accompagnements à la réduction des consommations du bâtiment au travers d’audits énergétiques instrumentés, d’accompagnement au décret tertiaire et de missions de management de l’énergie (Energy manager). Concrètement, des appareils de mesures non intrusifs et non invasifs (installés en quelques minutes et sous tension) sont installés dans les locaux électriques du site pour une période allant d’une semaine à plusieurs mois. La réalisation d’audits énergétiques instrumentés nous permet de réaliser une cartographie des consommations électriques (par voies et par usages) du bâtiment et ainsi détecter les gaspillages énergétiques. Suite à cela, un rapport de fonctionnement énergétique du site est rédigé en mettant en avant les gains réalisables et les investissements associés. Nous envisageons à terme de proposer également pour les particuliers des audits énergétiques pour les habitations individuelles en complément d’autres services que l’Energéticien propose aux collectivités, entreprises et habitats collectifs. ». L’autre coup de pouce a été attribué à la société Helix, représentée par François Menassé : « Nous réalisons des inspections d’installations photovoltaïques via des drones thermiques. Effectué de manière classique, ce travail est fastidieux et consiste à analyser chaque panneau solaire à la main, puis d'en déduire l'anomalie qui l'affecte. C'est donc une inspection qui a lieu à des fréquences assez faibles, qui consomme beaucoup de temps, qui n'est pas exhaustive (oublis) et dangereuse pour l'homme ( toiture ). L’usage de drones en tant qu’outil vise à réduire ces risques et assure un travail plus confortable pour l'opérateur. L’objectif est ainsi d’identifier, cartographier, et classifier les anomalies électriques en vue de maximiser la fabrication d'énergie décarbonée, réduire les frais de maintenance, et prévenir les risques notamment incendies. Notre solution quant à elle tire pleinement partie des capacités actuelles de ces machines à savoir l'analyse par apprentissage automatique (IA) d'orthophotographies thermiques, radiométriques géoréférencées. Une fois la cartographie reconstituée, nous faisons appel à des scripts python afin de rechercher divers deltas de températures. Grâce à ce relevé, le technicien chargé de la maintenance connaît désormais avec précision la défaillance électrique qui affecte le panneau. »