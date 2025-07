Trop d'enfants victimes de noyade : "Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux"

La rédaction le Vendredi 25 Juillet 2025 à 11:24

Chaque été, les enfants de moins de 6 ans représentent le quart des noyades accidentelles, soit plus de 500 cas. Une surveillance insuffisante est la principale cause de noyades pour cette tranche d’âge. Ce constat souligne la nécessité de poursuivre les efforts de prévention des noyades des jeunes enfants et de rappeler l’importance de leur surveillance permanente et rapprochée lors des baignades