Trois villes corses dans le Top 10 des destinations estivales préférées des touristes selon Getaround

Cette année, la Corse se hisse en haut du podium des destinations les plus prisées pour les adeptes de l’autopartage qui se révèle comme une alternative pratique et économique à d'autres solutions de déplacement " Les utilisateurs de Getaround, qui louent leurs voitures directement sur la plateforme, contribuent non seulement à une mobilité plus durable, mais génèrent également des revenus supplémentaires pour financer leurs propres escapades. Cette tendance à l'autopartage reflète une volonté croissante de voyager de manière plus économique et écologique." observe le leader de l 'autopartage en Europe .



Pour 2024, Getaround a observé une croissance de 10% des utilisateurs en Corse par rapport à 2023, signe d'un engouement croissant pour cette destination. Dans le classement de Getaround, Ajaccio se hisse à la troisième position suivi par Bastia et en huitième position on retrouve Porto-Vecchio.