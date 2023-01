Trois nouveaux avocats au Barreau de Bastia : une prestation de serment 100% féminine

À l’issue de sa cérémonie annuelle de prestation de serment, organisée ce lundi 30 janvier, le barreau de Bastia a intégré trois nouveaux éléments, uniquement des femmes : Amandine Samec Luciani, Serena Silvestri, et Soumahoro-Djeneba Soumahoro Jochmans.

Lors de son discours, la première présidente de la Cour d'Appel a d'ailleurs insisté sur sa "fierté" de présider une cérémonie "100% féminine". Hélène Davo a également souligné l'importance d'accueillir de nouvelles forces vives, dans un contexte de "justice malade".



Au total, ils sont donc maintenant 170 avocats à officier dans le secteur, un nombre relativement élevé proportionnellement à la population. Et si les trois jeunes femmes ont inauguré ce lundi leur passage dans le grand monde de la justice, elles se déterminent déjà à certains secteurs en particulier.





Amandine Samec Luciani, qui possède la double nationalité franco-americaine, souhaite en effet se diriger vers le droit du numérique, tandis que Serena Silvestri aspire à exercer dans le domaine du droit administratif. Quant à Soumahoro-Djeneba Soumahoro Jochmans, elle semble s'orienter vers une voie plus généraliste.