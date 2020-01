Trois accidents de la route font cinq blessés en Haute-Corse

Le premier s'est produit à 16h25 à Querciolo sur le territoire de la commune de Sorbo-Ocagnano.

L'accident a fait deux blessés.

Les deux femmes de 80 et 30 ans ont été transportées par les pompiers au centre hospitalier de Bastia.



Le deuxième est survenu à 17h14 à la hauteur de la "Ruche Foncière" à Venzolasca. Deux véhicules sont impliqués. Deux blessés légers - un homme de 51 ans et une femme de 50 ans - ont été transportés, eux aussi, à l'hôpital de Bastia par les pompiers.



Autre accident à 18 heures cette fois sur la route du cordon lagunaire de la Marana à la hauteur de l'Igesa à Furiani. Une femme de 26 ans, légèrement blessée, a été prise en charge par les pompiers et conduite à l'hôpital de Falconaha.