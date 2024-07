Tri des déchets : de nouvelles bornes enterrées sur le vieux-port de Bastia

Depuis 2023, dans le cadre de son plan de déploiement de conteneurs enterrés, doté d'un budget de 1,4 million d’euros sur la période 2023-2027, la Communauté d’Agglomération de Bastia a commencé l’installation de ces nouveaux équipements. Plusieurs secteurs du centre-ville de Bastia, notamment la Place du Marché et la Citadelle, ont déjà bénéficié de cette modernisation. Aujourd'hui, huit nouvelles bornes de tri enterrées multi-flux sont mises en service sur le Vieux-Port, à l’entrée de la zone piétonne côté Quai des Martys.





Ces conteneurs de grande capacité remplacent les nombreux bacs de regroupement de la capitainerie, contribuant ainsi à réduire l’impact visuel et à inciter les habitants au tri des déchets. Ces bornes enterrées font partie d'un programme plus large de renouvellement urbain visant à améliorer la voirie, lancé par la mairie de Bastia.





Les nouvelles bornes de tri, déjà opérationnelles, sont dotées de colonnes en béton enterrées sous le sol. D'un côté, les déchets résiduels (anciennement appelés déchets humides) et de l'autre, les emballages et cartons. Les habitants peuvent ainsi déposer leurs déchets dans ces bornes sans les laisser à l'air libre ou dans des bacs à ordure, améliorant ainsi la propreté et l’esthétique de l’espace public. "En plus de réduire les nuisances visuelles, ces nouvelles installations favorisent un tri plus efficace des déchets, contribuant ainsi à une gestion plus durable et respectueuse de l’environnement." détaille la Communauté d’Agglomération de Bastia qui invite les habitants à utiliser ces nouvelles bornes de tri et à participer activement à cette démarche de préservation de notre cadre de vie.