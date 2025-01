« Trè fole macagne per i zitelli» de Daniel Vincensini désormais sur scène !

En septembre dernier, sous la plume humoristique De Daniel Vincensini, a été publié le recueil « Trè fole macagne », 3 petits contes en langue corse ciblés pour les élèves des classes de maternelle et du primaire (CM2), créés par l’auteur quand il était dans son rôle de père.« Bù va bè », raconte l’histoire d’une princesse irrésistiblement attirée par son miroir, « Puzzà pè », celle d’une autre princesse qui « grâce » à sa saleté sauve son royaume et « Nasu rossu », qui brosse le portrait d’un prince clown. Dans ce livret, outre le côté ludique, le côté pédagogique avec une immersion en langue corse, n’est pas négligeable. Ces personnages, dessinés avec les doigts … de fée de l’illustratrice Léa Maurizi, sortent aujourd’hui des pages pour s’animer. Un spectacle musical qui se balade d’école en école, de mairie en mairie, de scène en scène.« Depuis la création de notre pièce en décembre, nous avons déjà donné une dizaine de représentations » souligne Daniel Vincensini. Se cachent derrière le « nous », l’auteur Daniel Vincensini et la comédienne, chanteuse, metteure en scène, ex-enseignante, Anaïs Gaggeri. « On se connaissait juste de vue, car je l’avais croisée sur une scène où elle chantait magnifiquement. Je lui ai proposé ce projet et on a travaillé ensemble pour le mettre en scène », explique D. Vincensini. «J’ai lu le livre, l’ai fait lire à mon fils et je me suis aperçue que le retour était bon », indique Anaïs Gaggeri. «Je suis dans mon élément, car j’ai l’habitude de travailler avec les enfants. Pour une fois je suis outil d’un projet et je joue trois personnages. On a tâtonné au début, puis on a affiné le spectacle, car il y a beaucoup de personnages avec des intrigues à respecter».Au fil des rencontres, des répétitions, des échanges, le spectacle prend corps. « Pour moi qui chante depuis toujours, je suis dans un nouveau rôle, un rôle que je ne connaissais pas : comédien. Je dirai même : saltimbanque. C’est une expérience nouvelle, un voyage empreint de magie pour les enfants où les regards émerveillés de ceux-ci deviennent la plus belle récompense», ajoute Daniel. Le spectacle de 45 mn est aujourd’hui demandé, notamment dans les écoles où Anaïs et Daniel se griment en personnages de contes au grand bonheur des enfants. Mais ce spectacle coloré, musical, humoristique devrait aussi se produire sur des scènes et les projets ne manquent pas.