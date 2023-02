Traversée "Mare à Mare" au profit de la maladie de Crohn : le pari de Giles Tarnier

Gilles Tarnier a expliqué récemment son projet en présence de ses soutiens, tout particulièrement l’équipe du Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) et de son président, Jacques Costa ainsi que du président de la ligue corse de montagne et d’escalade, Paul-André Acquaviva et Benoît Vesperini, agent du PNRC.Le 29 avril prochain, son parcours va consister à relier d’est en ouest la Corse sur le" Mare a Mare Nord" le village de San Nicolaiu di Moriani à Carghjese.Outre l’action pour sensibiliser à cette maladie dont environ 1 000 personnes sont recensées en Corse, mais aussi pour celles qui souffrent sans mettre un diagnostic sur leurs souffrances, l’association créée fin d’année 2022 l’Associu Sfida Honestum se proposera de les aider et de les conseiller.La Corse a besoin de cet accompagnement, car pour le moment rien n’existe, l’action sera aussi l’occasion de montrer les richesses historiques présentes tout au long de cet itinéraire (Mare a Mare Nord). Jadis emprunté et devenu sauvage même si le Parc Régional l’entretient au mieux.Sans nul doute que cette "operata" permettra un triple coup de projecteur avec un départ le samedi 29 avril à 11 heures de San Nicolaiu de Moriani devant la stèle de Pasquale Paoli, et une arrivée à Carghjese par le chemin de Paomia à 11 heures le lendemain soit un temps d’environ de 24 heures, parler de la maladie et de mettre l'accent sur les villages traversés…Soyez présents tout au long de ce superbe itinéraire pour encourager Giles Tarnier! Et venez très nombreux à l’arrivée à Carghjese le dimanche 30 avril sur les coups de 11 heures pour célébrer avec les acteurs son arrivée que l’on espère réussie.Tous les renseignements sur média.corsica… https://www.media.corsica/tarnier-mareamare et https://www.afa.asso.fr/tentative-de-traversee-du-mare-a-mare-nord/