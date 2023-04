Transports : L’Assemblée de Corse valide la révision de la desserte aérienne, malgré l’incertitude financière

Une impasse financière

Et c’est là que le bât blesse pour l’opposition ! Sa bienveillance n’exclut ni les critiques, ni les inquiétudes. C’est Paul Quastana, élu de Core In Fronte qui ouvre le débat sur cette délicate équation financière. « L’enveloppe budgétaire de 187 millions € pour le service public aérien et maritime est toujours figée depuis 14 ans. Si on l’abondait sur le coût de la vie, hors inflation, elle augmenterait de 40 millions € par an. Si on rajoute le coût du carburant et les contraintes environnementales, la rallonge exceptionnelle de l’Etat de 33 millions € va péniblement compenser ces augmentations. On ne va pas tenir longtemps ! Si on n’obtient pas cette rallonge par indexation, on va se retrouver en défaut de paiement. Comment fait-on pour sortir de cette impasse financière ? ». S’il reconnait que le canevas de la DSP est « en progrès et dans la continuité de l’existant », Paul-Félix Benedetti s’inquiète, dans le même ordre d’idées, de l’augmentation des sièges. « Va-t-on les remplir ? Cette offre nouvelle induit des coûts nouveaux. Le cahier des charges n’impose pas une flotte, mais un quota annuel, donc un surcoût inéluctable. Quel est son impact ? ». Et interroge « Quand va-t-on avoir un débat stratégique sur l’avion et la Corse pour avoir des liaisons établies, fermes pour aller en Italie, en Espagne ? Pas des vols charters de temps en temps pour faire du tourisme, mais des vols économiques stabilisés ! Problème aussi de la dualité des offres, Air Corsica – Air France, on ne peut pas continuer ainsi ». Avant de demander à l’Exécutif de prendre l’engagement de ne plus augmenter les tarifs. « L’étalement de la saison dépend exclusivement du prix de la desserte. On ne peut pas faire confiance aux transporteurs aériens opportunistes pour nous donner une stabilité de flux en termes de tourisme ».



Des voyants au rouge

La droite, par la voix de Jean-Michel Savelli, emboîte le pas sur le volet financier. S’il commence, lui aussi, par saluer les points positifs, les efforts faits pour l’aéroport de Figari, il interroge : « Peut-on assurer ces nouvelles rotations à flotte constante ? Quel sera l’impact pour notre compagnie ? La Collectivité aura-t-elle les moyens de ses ambitions ? Pourra-t-elle mener deux DSP aérienne et maritime de front au regard des coûts ? Depuis 2021, on a crevé le plafond qui nous était alloué. On ne fait plus de reliquat. On prévoit 7 millions € de coûts supplémentaires et 22 millions € en 2027. La situation budgétaire est préoccupante et va continuer à se dégrader ». Il cherche des pistes de rentabilité « C’est compliqué ! Sur Paris, on est sur des œufs ! Sur cinq mois de l’année, la desserte d’Easy Jet pose problème avec un risque de distorsion de concurrence. Les low costs bouffent la DSP. La part de marché d’Air Corsica a diminué de 72% à 48 % ». Pour lui, « les voyants sont au rouge sur un dossier stratégique. Les 30 millions € de l’Etat ne seront pas suffisants. C’est un véritable dérapage ! Notre système de desserte aérienne, figé depuis sa création, est à bout de souffle, voir déficitaire. Il appartient d’inventer un nouveau modèle à moyen terme ». Et de lancer à l’Exécutif « Avez-vous imaginé un plan B si ces 30 millions € ne sont pas accordés ? ». Sa collègue, Christelle Combette, estime que la nouvelle DSP « ne fait que reproduire le modèle en place » et tacle le rééquilibrage de l’offre entre les territoires : « Je préfère le terme équité. La vraie nouveauté est d’effectuer un aller-retour dans la journée dans les aéroports : c’est très favorable, mais il faut en évaluer le coût ». Concernant l’augmentation du tarif résident, elle propose de « la neutraliser par voie d’amendement ».