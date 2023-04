L'Exécutif propose un service public aérien "qui profite toujours plus aux résidents corses"

Autre élément nouveau, suite à une délibération de l’Assemblée de Corse de mars 2021, un tarif diaspora, intermédiaire entre le tarif résident et le tarif libre, sera institué au fil de la DSP.

« Ce tarif diaspora est prévu pour être aligné sur le prix de l’ancien tarif résident, à savoir 250 euros pour Paris et 149 euros pour le bord à bord », dévoile Gilles Simeoni, « Le principe de ce tarif diaspora a été présenté à la commission européenne. Elle en a validé le principe. Il reste à faire adopter les critères qui serviront à définir ce qu’est la diaspora. Nous avons inclus dans la nouvelle convention de DSP la nécessité pour les compagnies délégataires de faire une offre commerciale dans la première partie du contrat, c’est-à-dire en 2024-2025, et la possibilité dès 2025, au terme des négociations avec la commission européenne d’inclure ce nouveau tarif diaspora ».



« Nous avons maintenu le périmètre du service public. Nous avons aujourd’hui le meilleur service public aérien d’Europe », se réjouit par ailleurs le président de l’Exécutif en concédant qu’à somme égale, les 187 millions d’euros de l’enveloppe de continuité territoriale ne seront pas suffisants pour financer cette nouvelle DSP. « Nous sommes passés dans le maritime d’environ 90 millions d’euros par an à 106 millions d’euros par an sur la période de la DSP de 7 ans, et qu’actuellement nous sommes d’ores et déjà à 90 millions d’euros environ par an pour l’aérien. Donc le total atteint déjà 196 millions d’euros par an », livre-t-il. « À l’évidence, l’enveloppe actuelle est insuffisante parce que tous les coûts ont explosé, notamment celui du carburant. Nous disons à l’État que nous ne pouvons pas maintenir la même qualité de service public et encore l’améliorer avec des coûts qui explosent et une enveloppe qui n’a pas bougé depuis 2009. Si on augmente l’enveloppe de continuité territoriale en l’indexant sur l’augmentation du coût de la vie depuis 2009, on a une majoration de 38 millions d’euros et avec cette enveloppe réévaluée, nous financerons sans problème le service public maritime et aérien », estime-t-il encore.



Une fois cette convention de DSP approuvée par l’hémicycle, les compagnies aériennes candidates auront jusqu’à début juillet pour faire parvenir leurs offres à l’OTC. Après une phase de négociations en août, la DSP devrait être attribuée à l’automne avant un démarrage prévu pour le 1er janvier 2024.