Gilles Simeoni : « Un pas énorme a été fait pour la Balagne et dans notre vision globale du transport aérien »

- Un rapport de la Cour des comptes a remis en cause l’utilité des aéroports secondaires, dont Calvi. Ces inaugurations sont-elles un moyen de pérenniser la desserte ?

- Il y avait clairement une bataille à mener sur la nécessité de maintenir quatre aéroports dans l’île. C’est une bataille qu’on a mené en synergie avec la collectivité de Corse, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Corse et le Conseil de développement de l’aéroport de Calvi présidé par François Acquaviva. Nos arguments convergents ont purgé le problème et convaincu la Cour des Comptes et l’ensemble des services de l’État du caractère efficient de notre système, de la complémentarité des quatre aéroports et de la nécessité de les maintenir. Sur l’aéroport de Calvi Santa Catalina, j’ai, avec la CCI, présenté les investissements que la Collectivité de Corse a réalisé en tant qu’autorité concédante et que, quelques fois, la CCI a mis en œuvre en tant qu’autorité concessionnaire. Nous avons programmé 11 millions € d’investissements pour rattraper un retard infrastructurel historique et pérenniser la plate-forme aéroportuaire. C’est un pas énorme qui a été fait pour la Balagne et dans notre vision globale du transport aérien.



- En quoi consistent les investissements déjà réalisés ?

- Environ 7 millions d’euros ont déjà été investis et 4 millions d’euros restent à venir. Les travaux, qui ont été réalisés, sont de trois ordres : le Pélicandrome, l’aviation d’affaires et la sécurité des pistes. D’abord, la transformation du Pélicandrome pour conforter l’aéroport dans son rôle dans la sécurité civile et la lutte contre les incendies. Il y avait des travaux indispensables à réaliser parce que les changements d’avion dans la lutte anti-incendie rendaient nécessaires l’allongement de la piste. Cela a été fait. Ensuite, le déplacement et la reconstruction de l’aéro-club. Egalement, l’ouverture des pistes consacrées à l’aviation d’affaires. Toujours en cours, les travaux sur le système RESA, c’est-à-dire l’allongement de la piste côté mer pour pouvoir accueillir les gros porteurs, quelques soient les circonstances météorologiques. L’ensemble de ces travaux a été inauguré aujourd’hui. Ce sont des améliorations très conséquentes en matière d’infrastructures, surtout au niveau de la sécurité et de la praticabilité de l’aéroport par tous temps et aussi son caractère polyfonctionnel, y compris sur la sécurité civile. Quand on sait l’importance des feux en Balagne, il est indispensable que les avions puissent se positionner sur l’aéroport. Nous avons aussi mis en perspective les travaux menés par la collectivité de Corse et la CCI pour acter la possibilité d’atterrissage de nuit. C’est en cours et cela devrait être effectif dans les deux ans à venir.