Gilles Simeoni : « Dans l’aérien, nous travaillons à de nouvelles connexions et à une mobilité accrue pour les Corses »

- Qu’entendez-vous par « nouveau modèle global » ?

- Sans préjuger de ce que sera l’appel d’offres, nous avons forcément en tête le présent et l’avenir de la compagnie de la Corse, Air Corsica, et la problématique sociale des 300 salariés corses des escales d’Air France. Air Corsica doit se configurer pour répondre aux nouvelles attentes, aux nouveaux besoins, à la nouvelle donne que nous allons construire ensemble, et être beaucoup plus dynamique. La même chose pour Air France qui peut nous permettre d’améliorer notre connexion à l’international. Par exemple, Nice est devenu aujourd’hui le deuxième aéroport de France et un hub international, le deuxième après Paris, c’est à nos délégataires de réfléchir à de nouvelles stratégies commerciales qui permettront de capter ce flux. De la même façon, nous allons travailler à travers un groupement de commandes entre la CCI et l’agence du tourisme pour acheter des flux sur des capitales européennes non encore desservies. Nous allons également travailler avec la Sardaigne et la Toscane pour réfléchir au développement de lignes inter-méditerranéennes. Tout cela doit générer de nouveaux flux, de nouvelles connexions, en cohérence avec notre stratégie globale de tourisme durable et de mobilité accrue pour les Corses.



- Reste la dernière équation que vous avez soulevée à Calvi : l’augmentation de la dotation de continuité territoriale n’est pas pérenne ?

- C’est une équation de fond. Tous les coûts explosent, donc pour maintenir le même niveau de service public et pour l’améliorer, il est indispensable d’augmenter l’enveloppe de continuité territoriale. La rallonge de 33 millions €, que nous avons négociée pour un an, n’est pour l’instant pas pérennisée. J’ai dit aux élus à Figari, notamment aux élus des deux groupes d’opposition, droite et nationaliste, et au président de l’interco qu’ils ne pouvaient pas nous demander de maintenir le périmètre de service public et le tarif résident au même niveau, de renforcer l’offre et de financer tout cela sans se battre à nos côtés pour obtenir de l’Etat l’augmentation de l’enveloppe de continuité territoriale. Cette augmentation est un moyen parmi d’autres. On peut aussi penser à un transfert de fiscalité différente dans le cadre des discussions avec Paris. Il y a aussi la question de la fiscalité écologique. Depuis un an, nous répétons à l’Etat qu’il ne peut pas traiter la fiscalité de l’aérien dans un territoire insulaire comme il la traite sur un territoire continental. La fiscalité actuelle au niveau national vise à dissuader les gens de prendre l’avion lorsqu’ils peuvent prendre le train ou la voiture, mais c’est un raisonnement qui ne s’applique pas en Corse. On ne peut pas fiscaliser nos compagnies de service public, comme on fiscalise un transport de 300 kms sur un territoire continental.