Transmission d'entreprise familiale : une réunion pour guider les chefs d'entreprises insulaires

Ce mardi 19 novembre, à la Fabrique de Projets de Bastia, une dizaine de dirigeants d’entreprises insulaires se sont réunis pour participer à une réunion d’information sur la transmission d’entreprises familiales. Organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Corse en partenariat avec la CAB, la CMA de Corse, l'ADEC et la DDETSPP, cette rencontre visait à éclairer les chefs d'entreprises sur les dispositifs fiscaux avantageux et les démarches à suivre pour transmettre leur entreprise, souvent à des membres de leur famille.



Après une présentation générale sur les régimes fiscaux applicables, chaque participant a pu bénéficier d’un entretien individuel avec Maître Emmanuelle Joly, notaire à Erbalonga, pour aborder des questions spécifiques à leur situation. Ces entretiens, complétés par des sessions avec des experts-comptables, ont permis d’offrir un accompagnement personnalisé aux chefs d’entreprise, désireux de mieux comprendre les conséquences fiscales et patrimoniales de cette démarche.



La majorité des participants ont évoqué leur souhait de transmettre leur entreprise à leurs enfants ou à d’autres membres de la famille. « Céder son entreprise est une démarche qui a des conséquences à la fois professionnelles et personnelles. C'est un enjeu important qui nécessite de l'anticipation », a souligné Hélène Perfettini, conseillère d’entreprise à la CCI de Corse. Selon elle, cette réunion s’inscrit dans un cycle d'événements à venir, destinés à mieux préparer les chefs d'entreprise insulaires à ces enjeux majeurs.



Faciliter l'accès aux informations

Maître Emmanuelle Joly a insisté sur l’importance d’une telle rencontre pour les dirigeants d’entreprise : « Beaucoup sont dans le flou, nous sommes là pour orienter et conseiller les gens. L’idée est de permettre aux entreprises qui ne peuvent pas se déplacer dans nos bureaux d’accéder à des informations cruciales pour l'avenir de leur entreprise. » Elle a souligné que l’accès à ces informations était vital pour les chefs d'entreprises insulaires, qui risqueraient de passer à côté de dispositifs fiscaux avantageux s’ils ne sont pas correctement informés.



Bien que cette réunion ait attiré principalement des dirigeants qui envisagent de transmettre leur entreprise familiale, elle s’est ouverte à toute personne intéressée par les questions fiscales liées à la transmission. « Il serait dommage que des chefs d’entreprises passent à côté de ces avantages sans en bénéficier », a ajouté Maître Joly.



Des préoccupations concrètes

Parmi les participants, Anne Papi, propriétaire de la pharmacie de Vescovato, a confié que cette réunion avait été l’occasion de confirmer les choix envisagés pour la transmission de son entreprise à ses enfants : « C’était l’occasion de préciser ce que nous savions déjà et de nous conforter dans les choix que nous souhaitons faire. Sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi, et il est facile de tomber sur de mauvaises informations. »



Daniel*, dirigeant d’une entreprise familiale qu’il souhaite léguer à ses trois enfants, a également trouvé un intérêt majeur dans cette rencontre : « L’objectif était de ressortir avec les idées claires. Ce n'est pas évident de penser à tout à l’approche de la retraite, et cette réunion m’a permis d’obtenir des réponses claires sur le plan fiscal et patrimonial. »



L’événement de ce 19 novembre est donc le début d’une série de rencontres destinées à offrir un soutien durable aux entreprises insulaires. Pour Hélène Perfettini, il s’agit d’un « moment d’échange et de transmission de savoir-faire », et la CCI de Corse prévoit de renouveler ces rendez-vous pour répondre aux besoins des dirigeants insulaires.