Transmettre l'histoire de la Corse : le défi de l'association Mimoria

Chaque 8 décembre, la Corse honore une double symbolique : l'Immaculée Conception et A Festa di a Nazione. Cette journée rappelle l'élaboration de la constitution corse de 1735, un acte historique marquant, placé sous la protection de la Vierge Marie. Ce lien entre histoire et spiritualité reste prégnant sur l'île, où se multiplient les manifestations religieuses et culturelles. Mais au-delà de l'aspect liturgique, A Festa di a Nazione constitue surtout un moment pour transmettre à la jeune génération l'importance de cet événement fondateur.



L'association Mimoria s'illustre dans cette mission. Fondée pour commémorer les déportés du Fiumorbu de juin 1808, elle s’est depuis orientée vers un travail de mémoire plus global, organisant événements patrimoniaux et interventions scolaires. Pour Sampieru Mari, l’un des acteurs clés de l’association, ce devoir de transmission est essentiel : « Tout public est important, mais celui de la jeunesse est essentiel pour construire la société corse de demain. »



Les initiatives de Mimoria s’adressent à un large public, mais elles ciblent particulièrement les établissements scolaires. Jean-François Vinciguerra, président de l'association, et Sampieru Mari interviennent chaque année lors de A Festa di a Nazione. Selon Sampieru, la commune de Prunelli di Fiumorbu fut parmi les premières à célébrer cet événement au début des années 1990, marquant un engagement fort pour préserver l’identité et la culture corse. « Je me suis très jeune investi dans le militantisme culturel, développant des outils didactiques et participant à de nombreuses opérations culturelles, » confie-t-il.



Cette année, la date revêt une importance particulière. Alors que le 8 décembre tombe un dimanche, Mimoria organise une conférence à Migliacciaru en hommage à un épisode dramatique de 1774, ayant coûté la vie à de nombreuses victimes du Fiumorbu. Le lendemain, une intervention est prévue au lycée de Montesoru pour continuer ce travail de mémoire. « Nous avons le devoir d'éclairer les jeunes sur leur passé, après des siècles d'obscurantisme concernant l'histoire de la Corse, » insiste Sampieru.