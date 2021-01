Traitement des déchets en Corse et pressions mafieuses : les citoyens dénoncent "une défaillance publique"

Le collectif citoyen "Maffia No a vita iè", qui rassemblent désormais 3 800 personnes, a réuni lors d'une réunion virtuelle 110 personnes, ce lundi 4 janvier. Les participants ont débattu sur les pressions mafieuses dans la gestion des déchets insulaires.

En préambule du débat Léo Battesti, à l'initiative du collectif citoyen, donne le ton : "Il y a de nombreuses velléités autour de la gestion de déchets, un sujet qui est devenu une véritable manne financière".

A ce titre, le collectif rappelle que de nombreux camions de la société de transport en charge des déchets, Rocca, ont été pris pour cible ces derniers mois.



Pour l'écouter et lui répondre de nombreux visages connus prendront la parole à l'image de Jean-François Bernardini, membre du collectif, Vincent Carlotti ancien maire d’Aleria, Jean Pereynet, premier adjoint de la commune de Viggianello. Ce dernier pâti de la gestion des déchets actuelle :"c'est un contexte provoqué par une défaillance publique, du coup le privé prend le dessus.", assure-t-il.



Lors du débat, de nombreux participants déplorent le plan déchet adopté par la CdC, le tri à la source, qui, selon eux, a encore du mal à être appliqué sur l'île. Il faut dire qu'aujourd'hui 140 000 tonnes de déchets sont toujours exportées sur le continent et 35% des déchets sont triés. Durant près de deux heures, tous les participants se sont accordé à dire que la solution réside dans "la responsabilité collective" vis à vis du tri. "Une initiative qui réduira les déchets et par conséquent les convoitises", explique Leo Battesti.



A l'issue de cette réunion, le Collectif transmettra à l'assemblée de Corse un certain nombre de questions résultant de ce débat ainsi que les interrogations suivantes :