Trail in Calvi : Une deuxième édition qui s'annonce intense avec 850 participants attendus

La 2e édition du Trail in Calvi, organisée par l’association Sport in Calvi, aura lieu ce samedi 9 novembre, attirant près de 850 participants prêts à relever les défis des divers parcours à travers les paysages de la Balagne. Au programme : trois courses de différents niveaux, une marche et des animations, pour un week-end sportif qui s’annonce intense et festif.



Les coureurs auront le choix entre trois tracés adaptés à tous les niveaux, avec des inscriptions ouvertes jusqu’au 7 novembre à minuit. Le parcours phare de 29 km promet un défi de taille, menant les participants de la plage de Calvi jusqu’à la Croix des Autrichiens, perchée à 695 mètres d’altitude, et la presqu’île de la Revellata. Destinée aux plus aguerris, cette course rassemblera des athlètes confirmés comme Lambert Santelli, Guillaume Peretti, Noël Giordano et Nicolas Santini.



Pour ceux recherchant un parcours moins exigeant, une course de 16 km offre un compromis entre endurance et distance, tandis que le parcours de 10 km, plus accessible, invite les débutants à se lancer dans l’aventure. Nouveauté cette année, le « Zitelli Trail », une course dédiée aux enfants de 4 à 15 ans, se tiendra le samedi matin, tandis qu’un « cross du collège », rassemblant 400 élèves, est programmé pour le vendredi 8 après-midi.



En parallèle des courses principales, une marche de 9 km est prévue samedi à 13h15, pour les amateurs de randonnée souhaitant profiter des paysages sans la pression du chronomètre. Les inscriptions pour la marche et les courses enfants seront possibles directement sur place les 8 et 9 novembre.



Un village sportif sera installé sur le Port de Calvi, accueillant les participants dès le vendredi et tout au long de la journée de samedi. Ce lieu de rencontre, sous l’égide de « Sport in Calvi », proposera animations et stands, pour faire de cet événement un moment convivial et fédérateur. La journée de samedi se conclura par une remise des prix dès 17h, suivie d’une soirée « after course » animée par deux groupes et un DJ, de 19h à 2h.