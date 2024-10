Trail di Bunifazziu : Nicolas Santini de haute lutte

Plusieurs centaines de concurrents, répartis sur la course de 16 kilomètres, celle des cadets et la marche, ont pris part ce dimanche matin à la version 2024 du Trail de Bunifazziu organisée par l'association des Trailers de l'Extrême Sud. Un succès sans cesse confirmé avec, cette année, un changement de tracé pour l'épreuve reine de 16 kilomètres pour 600 mètres de dénivelé positif. Au départ du quai d'honneur, les concurrents se rendaient sur la Strada Vecia pour y effectuer une boucle de pratiquement 10 kilomètres en passant par le Fazziu, avant de retrouver le quai d'honneur, puis de prendre la direction de la Haute Ville et du Campu Rumanilu. Une fois rendus à Pertusatu, les concurrents effectuaient le demi-tour pour rejoindre la ligne d'arrivée.





Pour ce coup d'envoi 2024, la pluie s'invitait à la fête, ce qui rendait le parcours glissant.

D'entrée, on assistait à une belle empoignade entre un trio composé de Nicolas Santini, Thibault Cuenot et Flaviu Filidori. Ces trois concurrents passaient en tête sur la plage du Fazziu avant d'entamer la remontée vers le plateau de la Madonetta.

Chez les féminines le scénario était bien différent avec Camille Poquet qui prenait les devants dès le premier tiers de la course.

Le retour sur le quai d'honneur signait l'entame de la deuxième partie de l'épreuve.

À l'issue de celle-ci et d'un mano à mano intense, la victoire revenait à Nicolas Santini qui s'imposait dans le temps de 1h09'46 avec une toute petite, mais précieuse seconde d'avance sur Thibault Cuenot alors que Flaviu Filidori finissait troisième en 1h12'25. Dans les rangs des féminines, le succès était pour la pensionnaire du club d'Annecy Camille Poquet avec un chrono en 1h20'16. La Cabiste Maelys Devos était deuxième à plus de quatre minutes et Aurélie Orelu troisième e n1h25'30.

Chez les cadettes, Lucile Porée et Andria Milleliri pour les cadets apparaissent au palmarès 2024.