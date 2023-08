Trail de l'Oriente : 20 ans d'aventure sportive et solidaire à Ghisoni

La 41e édition du trail de l’Oriente approche à grands pas, et le 6 août prochain, ce rendez-vous sportif incontournable prendra son départ à Ghisoni. Une course pas comme les autres qui réunit chaque année plus de 200 coureurs, pour parcourir les 24 kilomètres exigeants et les 2000 mètres de dénivelé positif. Au-delà de l'aspect compétitif, cet événement est aussi l'occasion pour l'association Versu e cime, qui l'organise depuis 10 ans, de soutenir des associations œuvrant pour les enfants handicapés et de valoriser la commune . “Nous étions des randonneurs, ou encore des montagnards du coin, et sur un coup de tête nous avons repris la course. Nous n’étions pas du tout prédestinés à ce trail et nous ne savions pas si ça allait fonctionner. Mais voilà, c’est devenu un événement incontournable de la région, et tout cela dans un petit village”, explique Jean-Philippe Micaelli, vice-président de l’association.



Depuis ses débuts, le trail de l’Oriente a su conquérir les cœurs des amateurs de course à pied grâce à l'engagement des bénévoles, qui sont entre 60 et 80 disposés tous les kilomètres et demi pour aider les coureurs dans leur périple. Depuis sa reprise par l'association Versu e cime, la course a vu défiler plus de 8000 coureurs en solo et 200 équipes en relais, pour un total de plus de 450 kilomètres parcourus à travers les paysages époustouflants de la région.





Un trail et de l'ambiance



Ce trail, bien qu'exigeant, se distingue par sa convivialité et son ambiance chaleureuse. Les organisateurs mettent un point d'honneur à valoriser les atouts du territoire, en alliant sport extrême et décontraction. “Nous sommes réputés pour l'accueil, l’ambiance, notre folie avec des départs originaux, pour nos paysages magnifiques et enfin pour la difficulté du parcours. Nous faisons partie des ovnis dans le monde du trail insulaire. Il y aura des nouveautés, mais nous allons garder la surprise”, indique le vice-président.



Par rapport à d’autres trails insulaires, celui de l’Oriente s’est fait seul dans un lieu assez isolé, ce que tient à rappeler Jean-Philippe Micaelli “Aujourd'hui, nous sommes devenus un petit moteur pour notre commune et pour nous c’est un peu un exploit. Et cela, les gens ont tendance à l’oublier. Pendant qu’ils verront les 20 ans, nous verrons le travail réalisé pour que cet événement perdure. Chaque année plusieurs personnes sont dévouées et cela fait vivre cet incontournable rendez-vous”.



Un défi solidaire



Mais la corsa di L’Oriente n'est pas uniquement un défi sportif, c'est également une course solidaire. Chaque année, les fonds récoltés sont reversés à l'association Tous pour chacun, qui œuvre en faveur des enfants handicapés. Cet aspect humanitaire donne à l'événement une dimension particulière, allant au-delà de la performance sportive.

La difficulté du parcours est un autre élément qui fait la réputation de cette course. En empruntant une partie du célèbre GR20, avec ses vingt kilomètres, le trail de l'Oriente a obtenu le label Skyrunner National Series en 2018, qui est attribué aux courses de montagne de haut niveau de complexité. Cette reconnaissance confirme le caractère exceptionnel de cette épreuve et en fait l'une des plus dures de Corse.



Actuellement, 70 participants sont déjà enregistrés pour cette édition, et l'enthousiasme est palpable. Les athlètes pourront concourir en solo pour les 24 km, en relais avec un parcours de 12 km x 2, et même en marchant, avec une distance de 6 km. Le trail de l'Oriente est ouvert à tous les passionnés de course et de montagne, et il promet une expérience unique au cœur des paysages grandioses de la région.



En parallèle, l'association Versu e cime organise également une autre course au mois de mars, le "Figatellu e Pane seccu", avec une récompense atypique : les gagnants remportent un figatellu, tandis que les moins chanceux repartent avec du pain rassis. Une manière ludique et sympathique de prolonger l'aventure sportive et conviviale tout au long de l'année.