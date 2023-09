Trail : A Luccianinca s'enrichit d'une nouvelle épreuve, A Custera

Enfin pour les moins sportifs (encore que !), Lucciana Atletisimu propose une marche de 7 km (300D+) pour découvrir le patrimoine. Une belle balade autour du village de Lucciana à la découverte notamment de sa vielle chapelle San Michele.



Info +

Les inscriptions se font soit par

De 6h30 à 7h45 pour le trail 28 km

De 6h30 à 9h15 pour le trail 13 km

De 6h30 à 9h30 pour la marche

Le retrait des dossards aura lieu samedi 16 Septembre au Carrefour Market Borgo de 14h00 à 18h00 ainsi que le jour de la course de 6h30 à 7H45 (trail 27 km) et 6h30 à 9h15 (trail 13 km) sur le lieu du départ.

Départ du village de Lucciana

Trail 27 Km A Custera : 8h00

Trail 13 km A Luccianinca : 9h30

C’est pour fêter ses 10 ans que la Communauté de Communes Marana-Golo a souhaité programmer cette course de 27 km dont elle a confié l’organisation à la dynamique association Lucciana Atletisimu . Ce tout nouveau trail vient donc en complément de la classique de 13 km et de la marche de 6 km.A Custera reliera ainsi les villages de Borgo, Scolca et Vignale. Une centaine de participants (nombre limité par les organisateurs) est attendue pour cette course qui passera aussi par la plaine de la Marana et les hauteurs de la Stella.Une course assez difficile avec un dénivelé positif de 1700 m permettant de découvrir des paysages splendides et une vue panoramique sur la mer, le Cap Corse, le Golfe de Saint Florent, le San Petrone… Il aura fallu aux bénévoles du président Laurent Pantalacci, les Arancini comme on les appelle dans le monde du trail, un bon mois pour tracer le parcours, nettoyer les sentiers recouverts le plus souvent par la végétation. La 2course, la Luccianinca représente une épreuve plus courte de la moitié, 13 km, très rapide, de 650 m de D+. Limitée à 150 concurrents , elle se veut très conviviale à l’image de la devise du club « Un core, un’anima, un spiritu ».