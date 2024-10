Trafic de drogue : 42 mois de prison pour un transporteur de cocaïne interpellé à Figari

Ce mardi 15 octobre, le tribunal correctionnel d’Ajaccio condamné un transporteur de drogue à une peine de 42 mois d’emprisonnement, assortie d’une amende de 3 000 euros.



Le 30 septembre 2024, les forces de la brigade motorisée de Figari ont procédé à l’interpellation d’un homme lors d’un contrôle routier. Suite à une fouille de son véhicule, les gendarmes ont découvert plus d’un kilo de cocaïne, déclenchant une enquête approfondie.



Les investigations menées par la brigade de recherches de Porto-Vecchio, assistée de la section de recherches d’Ajaccio, ont rapidement révélé que le suspect avait été contacté par un individu via un réseau social crypté. L’intermédiaire lui avait proposé des "missions" rémunératrices, lui offrant la promesse d’un gain d’argent facile. Le transporteur avait récupéré la drogue dans les environs de Propriano.



Malgré l'absence de casier judiciaire du prévenu, le tribunal a suivi les réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio, Nicolas Septe, qui a insisté sur la nécessité de réprimer ces activités. « Il est indispensable de sanctionner sévèrement ces recrutements occultes, qui fragilisent l’ordre public sanitaire et bafouent les lois en vigueur », a-t-il déclaré. .

L'homme l’a condamné à une peine de 42 mois d’emprisonnement, assortie d’une amende de 3 000 euros. Le prévenu restera en détention, et son véhicule ainsi que deux téléphones iPhone ont été confisqués.