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Tournoi qualificatif du Challenge Claude Papi - On connaît les poules pour le mois de juin


GAP le Jeudi 23 Avril 2026 à 09:46

Les équipes de la FJEB, de la SVARR, de la Pieve di Lota, de Borgo, de Ghisonaccia et du Gallia qualifiées



Tournoi qualificatif du Challenge Claude Papi - On connaît les poules pour le mois de juin
Cette année et plus précisément les 12,13 et 14 juin prochains se déroulera la 8e édition du Challenge Claude Papi, ce tournoi dédié à la catégorie U13 mais sur du jeu à onze joueurs. Une manifestation internationale qui au fil des ans voit les participations de grands clubs hexagonaux mais aussi des formations européennes. L'occasion pour les clubs corses de se confronter à des équipes de très bon niveau. J
ustement, ce mercredi avait lieu au stade du Pruneddu le traditionnel tournoi qualificatif qui permettait de décerner les six accessits encore disponibles pour faire partie de l'échéance du mois de juin. Ce tournoi a permis aux équipes  du
Cette année et plus précisément les 12,13 et 14 juin prochains se déroulera la 8e édition du Challenge Claude Papi, ce tournoi dédié à la catégorie U13 mais sur du jeu à onze joueurs. Une manifestation internationale qui au fil des ans voit les participations de grands clubs hexagonaux mais aussi des formations européennes. L'occasion pour les clubs corses de se confronter à des équipes de très bon niveau. Justement, ce mercredi avait lieu au stade du Pruneddu le traditionnel tournoi qualificatif qui permettait de décerner les six accessits encore disponibles pour faire partie de l'échéance du mois de juin. Ce tournoi a permis aux équipes  du FJEB, de la SVARR;, de la Pieve di Lota, de Borgo, de Ghisonaccia et du Gallia d'obtenir leur billet  pour la 8e édition du Challenge Claude Papi..
Dans la foulée de ce tournoi qualificatif, a eu lieu le tirage au sort des poules en présence de la famille de Claude Papi et du maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini. Voici donc les compositions  des quatre poules

Les compositions  des quatre poules
Poule A : Girondins de Bordeaux, Montpellier, SC Bastia, Sud FC, FC Borgo
Poule B: Olympique de Marseille, Cagliari, AC Ajaccio, JS Bonifacio, SVARR
Poule: C : FC Nantes, Gorilla Academy, GFC Ajaccio, FJEB, Ghisonaccia-Prunelli
Poule D : Paris SG, AS Monaco, ASPV, Pieve di Lota, Gallia Lucciana






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