Tournoi qualificatif du Challenge Claude Papi - On connaît les poules pour le mois de juin

Cette année et plus précisément les 12,13 et 14 juin prochains se déroulera la 8e édition du Challenge Claude Papi, ce tournoi dédié à la catégorie U13 mais sur du jeu à onze joueurs. Une manifestation internationale qui au fil des ans voit les participations de grands clubs hexagonaux mais aussi des formations européennes. L'occasion pour les clubs corses de se confronter à des équipes de très bon niveau. Justement, ce mercredi avait lieu au stade du Pruneddu le traditionnel tournoi qualificatif qui permettait de décerner les six accessits encore disponibles pour faire partie de l'échéance du mois de juin. Ce tournoi a permis aux équipes du FJEB, de la SVARR;, de la Pieve di Lota, de Borgo, de Ghisonaccia et du Gallia d'obtenir leur billet pour la 8e édition du Challenge Claude Papi..

Dans la foulée de ce tournoi qualificatif, a eu lieu le tirage au sort des poules en présence de la famille de Claude Papi et du maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini. Voici donc les compositions des quatre poules



Les compositions des quatre poules

Cette année et plus précisément les 12,13 et 14 juin prochains se déroulera la 8e édition du Challenge Claude Papi, ce tournoi dédié à la catégorie U13 mais sur du jeu à onze joueurs. Une manifestation internationale qui au fil des ans voit les participations de grands clubs hexagonaux mais aussi des formations européennes. L'occasion pour les clubs corses de se confronter à des équipes de très bon niveau. Justement, ce mercredi avait lieu au stade du Pruneddu le traditionnel tournoi qualificatif qui permettait de décerner les six accessits encore disponibles pour faire partie de l'échéance du mois de juin. Ce tournoi a permis aux équipes du