Tourisme : la fréquentation des ports corses en hausse par rapport à 2023

Les ports de Corse affichent un bilan légèrement positif pour l'année 2024, selon les statistiques publiées par la Chambre de commerce et d'industrie de Corse. Depuis janvier, les six principaux ports de l'île, hors croisiéristes, ont accueilli 3 040 702 passagers. Ce chiffre représente une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente (2 920 666 passagers) et se maintient à un niveau stable par rapport à 2019, l'année de référence avant la pandémie, qui comptabilisait 3 030 491 voyageurs.



En juillet 2024, la fréquentation a été quasi identique à celle de 2023, mais c'est en août que l'augmentation s'est véritablement fait sentir. Ce mois a enregistré une hausse de 8 %, avec 75 000 passagers supplémentaires par rapport à l'année précédente, atteignant un total de 1 016 524 voyageurs, contre 941 228 en août 2023.



Ajaccio et Bastia en tête de l’affiche

Le port d'Ajaccio se distingue par une augmentation de 9 % du nombre de passagers sur les huit premiers mois de l'année, avec un total de 687 487 voyageurs. Le mois d'août a été particulièrement dynamique, enregistrant une hausse de 23 % par rapport à août 2023. Cependant, cette performance reste en légère baisse de 3 % par rapport à 2019.



Bastia, le plus grand port de l'île, a également enregistré une progression de 5 % par rapport à l'année précédente avec 1 621 484 passagers. Le mois d'août y a connu une croissance marquée de 12 %. Malgré ces bons résultats, le trafic global reste stable par rapport à 2019.