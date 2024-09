Tourisme : la fréquentation des aéroports corses se maintient au niveau de 2023 et 2019

Les aéroports corses tiennent bon. Selon les statistiques publiés ce 2 septembre par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse pour les mois de juillet et août 2024, la fréquentation des aéroports de l'île se maintient à un niveau presque identique à celui de 2023 et de 2019. Un chiffre quasiment identique à celui de l'année dernière (3 118 058 ) et de 2019 (3 136 370 passagers) , l'année de référence avant la pandémie.



Malgré une légère hausse au cours des premier (+6%) et deuxième trimestres (+3%), les mois de juillet et août ont présenté des variations. Après une baisse de 9% en juillet par rapport à 2023, le mois d'août s'est montré plus positif avec une augmentation de 2% par rapport à l'année dernière. En comparaison avec 2019, le mois d'août enregistre une baisse de 3%, avec 740 326 passagers contre 766 793 il y a quatre ans.



Ajaccio : baisse modérée mais fréquentation en tête

Cette stabilité globale cache néanmoins des disparités entre les différentes plateformes aéroportuaires de l'île. À Ajaccio, l'aéroport Napoléon Bonaparte reste le plus fréquenté avec 1 134 759 passagers, depuis le début de l'année, bien qu'il enregistre une baisse de 2% par rapport à 2023 et de 4% par rapport à 2019. Le mois d'août y a vu une baisse de 3%, suivant une diminution déjà marquée de 9% en juillet par rapport à l'année précédente.