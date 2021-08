Tourisme en Pays Ajaccien : les conséquences de la quatrième vague de la Covid-19 se font, déjà, sentir

Pourtant, dès le mois de juin, la directrice de l’OIT Nathalie Cau constatait une reprise de l’engouement des touristes, qui se positionnaient sur l’été comme sur l’arrière saison, « ce qui est rare, puisque les séjours se décident désormais sur de courtes durées ». Mais aujourd'hui, avec la dégradation de la situation sanitaire et les annonces présidentielles qui en découlent, le contexte a changé. Et les premières conséquences se font d'ores-et-déjà sentir.



D’abord, sur le comportement des vacanciers déjà présents sur le territoire. « Dans les tendances de consommation, il y a moins d’engouement pour tout ce qui est spectacle en espace fermé » remarque Nathalie Cau. Les touristes privilégient davantage les visites urbaines, les déambulations et autres activités culturelles en extérieur. « Ils sont également demandeurs de séjours orientés vers la plage et la baignade, parce que, justement, ils sont encore frileux à l’idée de se retrouver en promiscuité avec du monde » analyse la directrice de l’OIT.



Pour ce qui concerne l’hébergement, les visiteurs de juin et juillet ont choisi, pour les trois quarts d’entre eux, l’hôtellerie et le camping, alors que la répartition avec les meublés de tourisme était auparavant plus équilibrée. Faut-il y voir une conséquence de la situation sanitaire ? Les vacanciers seraient-ils plus enclins à choisir un hébergement professionnel a priori plus sécurisant d’un point de vue sanitaire ? « Il est trop tôt pour le dire » répond Nathalie Cau. Les analyses qualitatives d’octobre devraient apporter des éléments de réponse plus précis.