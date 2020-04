Tourisme : Quand le " The Sun" vante les charmes de la Corse en pleine pandémie

"Explorez le sable des Caraïbes, les gorges rocheuses et les forêts riches de la Corse

Vous n'avez pas besoin de voyager jusqu'aux Caraïbes pour découvrir certaines des plus belles plages du monde. Les côtes exotiques baignées de soleil encadrées par les montagnes ne sont qu'à quelques heures de vol, en Corse. Imaginez du sable doux entre vos orteils, des palmiers se balançant dans la brise fraîche, des vagues chaudes clapotant sur le rivage. . . et une pina colada à la main pour le coucher du soleil.

Céleste !"

Le reste de cette relation d'un voyage en Corse, est de la même veine.

De quoi inciter les Britanniques à s'intéresser davantage à la destination Corse.

Du moins on l'espère !