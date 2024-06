Tourisme : En Corse, les seniors laissent-il les voyages en bus sur le bas-côté ?

Pour ces agences de voyage, cette baisse d'affluence des plus de 60 ans en séjour groupé s'explique par plusieurs facteurs. À commencer par le pouvoir d'achat, en berne dans de nombreux foyers de retraités qui se confrontent à une vie plus chère et qui font plus ainsi attention à leur budget. Dans ce droit fil, les deux structures font le parallèle entre le fait que les seniors boudent désormais ces voyages organisés et les prix pratiqués sur l'île. "Entre 2023 et 2024, les prix ont bondi de 19 % dans les milieux de l'hôtellerie et de la restauration", note le patron de Ollandini Voyages, qui voit à présent la Corse comme une destination "à haut budget". Et pour cause, le circuit proposé à 1 400 euros en 2023, coûte aujourd'hui, 1 600 euros par personne. "Pour 300 euros de plus, vous allez au Vietnam 12 jours", compare-t-il.



Cette hausse significative des services pourrait s'expliquer par "une tendance à vouloir rattraper les mauvaises années qui ont précédé, notamment durant la pandémie", suppute-t-il. Pour autant, ce calcul ne serait pas "automatiquement le plus avantageux pour leurs entreprises", au vu de la baisse de 8,1 % de nuitées enregistrée par l'INSEE pour l'année 2023 dans divers types d'hébergements (hôtels, campings et Autres Hébergements Collectifs de Tourisme (AHCT)), par rapport à 2022.