Tour de Corse historique : Capanaccia-Nesta premiers leaders

Le programme de ce mercredi Quatre épreuves spéciales sont au programme de la journée : Maison Pieraggi/Muracciole (29,395 km) et Pinello (Favalello)/Pont d’Altiani) (26,933 km) le matin et Pianiccia/Chiatra (26,348 km) et Sainte Lucie de Moriani/Figareto (12,959 km) l'après-midi.

Un parc de regroupement est prévu à Aleria à partir de 11h26.

L'arrivée à Borgo est prévue à partir de 14h27 sur le podium et à et 18h02 dans le parc fermé du Complexe Sportif pour les premiers équipages. Mais l'épreuve ne faisait que commencer....

Le duo insulaire devançait de de 16 secondes l'équipagi Pieri-Cortes, également en M 3 et le duo Jean-Vilmot sur Porsche 911 SC de 24 secondes. Quant aux derniers vainqueurs Agostini-Royer, ils plaçaient placent leur Ford Escort MK2 à la 4ème place avec le même retardA 26 secondes derrière on retrouvait : Alain et Sylvie Oreille (Porche 911 Carrera RS), Consani-Camilli (Porsche 911) et Argenti-Tyran (BMW M3).Quant à l'équipage Casanova-Delleaux (BMW M3), vainqueurs de la catégorie J2 lors de l’édition précédente, ils figuraient à la 8e place avec 29 secondes de retard sur les leaders.