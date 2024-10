Tour de Corse à la Voile LV Overseas : La 29e édition largue les amarres le 10 octobre

Eleven (Open Cata) – Gilles Bocabeille

– Gilles Bocabeille Aveva (ORC 42) – Franz Bouvet

– Franz Bouvet Mahi Mahi (Baltic 38) – Grégoire Dariel

Pè Bunifaziu YCB (Verdier JP54) – Michel Mallaroni

– Michel Mallaroni Chenapan IV (Ker 40) – Gilles Caminade

– Gilles Caminade Mayer O4 (X4) – Pierre Gnaedig

– Pierre Gnaedig Magicsea (JPK 1080) – Emmanuel Santelli

– Emmanuel Santelli Raging Bee (JPK 1010) – Jean-Luc Hamon

– Jean-Luc Hamon Adamas (TR) – Vincent Willemart

– Vincent Willemart Tam Tam (Pogo 40.3) – Christophe Ortin

– Christophe Ortin Alfaore (Grand Soleil 44) – Louis Delille

– Louis Delille Vaquita (Akilaria RC1) – Bernabo Alessio

– Bernabo Alessio Longcourrier (Sidney 43 GTS) – Gery Trentesaux

– Gery Trentesaux Voyager (Pogo 36) – Andrea Uckstuhl

– Andrea Uckstuhl Giogio (Grand Soleil 39) – Philippe Mariani

– Philippe Mariani Sakifo (JPK 10.30) – Lucas Mao

– Lucas Mao Velouqui (Sun Fast 32.1) – Gilles Ferrua

– Gilles Ferrua Nautic Hall Habanera (First 40.7) – Pierre Medioni

– Pierre Medioni Sciara (FR-BEY) – Hugues Bejanin

– Hugues Bejanin Enola (Sun Fast 3300) – Gildwen Moriceau-Oquen

– Gildwen Moriceau-Oquen Team 42 (Solaris 55) – Bernard Giroux

– Bernard Giroux Aurore (Figaro 2 Beneteau) – Alexandre Delemazure

– Alexandre Delemazure Cellissima (Sun Fast 300D) – Fausto Cella

– Fausto Cella SagolaT (Grand Soleil 37.2) – Brice Aque

– Brice Aque Jacanda III (Mat 1180) – Marc Rouanne

– Marc Rouanne Sparport Adante IV (Club Swan 42) – Bernard Marchant

– Bernard Marchant Black Legend VI (Mylius 60) – Eric Delaye

– Eric Delaye Hôtel Les Mèdes Va Dousik (X 362 sport) – Philippe Aufort

– Philippe Aufort Storm (X 43 Standard) – Erik Aroux

– Erik Aroux Telemaquez (JPK 10.10) – Eric Merlier

– Eric Merlier Callisto (JPK 10.80) – Arnaud Vuillemin

– Arnaud Vuillemin Obsessions (Contessa 35) – Pierre-François Martin-Laval

– Pierre-François Martin-Laval Maximoins (TS 42) – Maurent Lavaysse

– Maurent Lavaysse Espresso (First 300 Spirit) – Cédric Hoffman

Après une reprise délicate post-covid, la fréquentation retrouve progressivement son niveau habituel. Pour cette édition, 34 voiliers sont engagés, répartis en 3 multicoques et 31 monocoques, avec des catégories IRC, OSIRIS, Open et Double. Cette légère hausse de participation montre le retour en force de cette compétition, qui bénéficie du soutien de l'Union Nationale pour la Course au Large (UNCL).Mercredi soir, les participants se réuniront à Bonifacio pour déterminer le sens de la course, en fonction des prévisions météorologiques. Quant au record de l’épreuve, il est toujours détenu par Lionel Péan à bord du SFC, avec un temps de 25h57'05. L'an passé, Gérard Logel, à bord d’Arobas, s’était imposé en temps réel et en IRC, tandis qu’Aurélien Amendola, sur La Nautique 8, l’emportait en catégorie Osiris. En double, Quentin Fromentin et Shaka avaient décroché la victoire.Cette 29e édition promet d’être passionnante, avec des équipages de grande qualité et des voiliers particulièrement performants. Les concurrents devront parcourir 250 milles sans escale avant la date limite de dimanche 13 octobre à midi pour atteindre la ligne d’arrivée.Multicoques :Monocoques :