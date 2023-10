Tour de Corse Historique endeuillé : un spectateur est décédé, deux autres personnes blessées

C'est aux alentours de 16h30 de ce mardi 10 octobre que s'est produit le drame. La Lancia portant le numéro 94, pilotée par Philippe Vandromme, a quitté la route à deux kilomètres de l'arrivée, pour des raisons encore à préciser. Dans cette terrible collision, trois personnes ont été fauchées, entraînant la mort d'un spectateur et causant des blessures graves à deux autres personnes.

À l'heure actuelle, une enquête a été ouverte pour homicide et blessure involontaire afin de déterminer les circonstances exactes de cette tragédie. Les autorités travaillent activement pour recueillir des témoignages et des preuves pour éclaircir les événements qui ont conduit à cet accident dévastateur.

Toutefois, il reste encore beaucoup de questions en suspens quant à la suite du Tour de Corse Historique. L'organisation devrait rapidement fournir des informations sur la poursuite de la compétition ou sur la possibilité de son annulation.