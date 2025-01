Tour de Corse Historique 2025 : de Calvi à Calvi du 4 au 11 octobre

Avec ses 205 licenciés en 2024, soit une baisse de 6% par rapport à la saison précédente, l'ASA Terre de Corse affiche une certaine constance. Organisatrice de quatre épreuves lors de la saison écoulée - Le Fium'Orbu Castellu, le Costa Serena, le Corsica GT Tour et, bien entendu le Tour de Corse Historique - l'AS Porto-vecchiaise a établi un bilan mitigé selon son président, José Andreani.

"Un bilan en demi-teinte au niveau de l'organisation, car on voit bien que les deux rallyes modernes, le Fium'Orbu Castellu et le Costa Serena, ont du mal à décoller au niveau de la participation. Je pense que cela est dû en partie à l'impact des années COVID, à cela il faut ajouter un contexte financier, sans doute beaucoup moins favorable et aussi un calendrier, visiblement, trop chargé".



Tour de Corse Historique : un quart de siècle d'existence

À l'inverse le Tour de Corse Historique, dont on fêtera cette année le quart de siècle d'existence, confirme sa place dans le très haut de l'échéancier international

" Nous avons fait un important travail pour passer à un autre niveau en termes d'organisation. Cette étape était essentielle pour permettre à l'épreuve de continuer à grandir dans de bonnes conditions. Aujourd'hui la reconnaissance est là avec 380 inscrits en moins de vingt minutes au moment de l'ouverture des engagements et une liste d'attente qui comprend à ce jour 160 inscrits. Ce qu'il faut noter c'est que des pilotes étrangers, à l'image de John Buffum qui réside aux USA, étaient aux aguets et que, malgré le décalage horaire, ils étaient exacts au rendez-vous pour les inscriptions".



2025 : Exit le Fium'Orbu Castellu , le TDCH à Calvi



Au niveau des perspectives de l'ASA Terre de Corse pour l'année 2025, certains changements vont avoir lieu: "Le Régional du Fium'Orbu Castellu ne sera pas au calendrier cette année, mais le National du Costa Serena qui aura lieu du 9 au 11 mai, accueillera dans le même temps un rallye régional. De son côté le Tour de Corse Historique qui aura lieu du 4 au 11 octobre, partira et arrivera à Calvi. Nous n'avions d'autres choix que de changer temporairement de site en raison des travaux importants du port de plaisance et de pêche à Portivechju. C'est la seule et unique raison, et malgré deux années de prospection pour trouver d'autres emplacements qui nous a conduits à changer de site en espérant être de retour à Portivechju en 2027"



Pilotes récompensés

Deux pilotes ont été récompensés au niveau de la Ligue Corse et de l'ASA Terre de Corse pour leurs performances de l'année écoulée, à savoir: Laurent Battaglini, champion de Corse VMRS, et Franck Lemeur, vice-champion de France VHC de rallyes sur terre.