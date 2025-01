Titres-restaurant : ce que les Corses peuvent encore acheter au supermarché

Les règles encadrant l’utilisation des tickets-restaurant dans les supermarchés ont changé. Depuis le 1er janvier 2025, il n’est désormais plus possible d’acheter des denrées non immédiatement consommables, comme les pâtes ou le riz. Alors que cette réforme suscite des débats, un rendez-vous au Sénat est prévu le 15 janvier pour envisager une éventuelle prolongation de l’ancien dispositif. Mais pour l’heure, quelles sont les possibilités concrètes pour les consommateurs ?



Selon la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR), seuls les produits directement consommables, à réchauffer ou à décongeler, restent éligibles. Cela concerne les plats préparés, comme les quiches, pizzas, gratins, lasagnes, ainsi que les conserves et les soupes en briques. Des aliments spécifiques comme le poulet rôti ou le saumon fumé sont également autorisés.



Les produits laitiers, notamment les yaourts, desserts lactés, fromages prêts à consommer et le lait, peuvent toujours être réglés par titre-restaurant. Enfin, les fruits et légumes, qu’ils soient entiers, coupés, en compotes ou en jus frais, font partie de la liste.

Des exceptions notables concernent le rayon boulangerie. Si le pain est autorisé, les viennoiseries, elles, ne le sont pas. Certains produits frais, comme les œufs ou les aliments nécessitant une préparation prolongée, sont également exclus. Cependant, les boissons non alcoolisées, comme les eaux gazeuses ou plates, les jus et les sodas, demeurent éligibles, tout comme la charcuterie, incluant jambons, pâtés et saucissons.