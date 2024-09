Thierry Pardi nommé nouveau directeur des programmes de France 3 Corse Via Stella

Cette nomination est-elle la consécration d'un parcours exemplaire au sein de la chaîne ?

Oui, effectivement, j'ai commencé ma carrière ici après avoir travaillé en radio pendant sept ans. J’ai intégré France 3 en tant que reporter, journaliste, puis présentateur des journaux d’information et des émissions spéciales, notamment lors des soirées électorales. Cela fait maintenant vingt ans que je dirige la rédaction des magazines méditerranéens, et particulièrement Mediterraneo, une coproduction avec France 3 PACA et la Rai de Sicile. J’ai également été responsable du magazine Enjeux Méditerranée, que j’ai présenté pendant plusieurs années.



Comment appréhendez-vous votre nouveau rôle à la tête de Via Stella ?

Je l'aborde avec ambition et humilité. Je viens du journalisme, des magazines, de la rédaction, et je connais bien France 3 Corse, ayant occupé des responsabilités importantes au sein de cette structure. Cependant, je découvre encore certains aspects des programmes. C’est un nouveau défi pour moi, un parcours différent, mais très intéressant. Mon objectif est de renforcer l’ancrage méditerranéen de la chaîne, avec une politique ambitieuse en matière de documentaires, de programmes courts et de fictions, notamment axés sur la Corse et la Méditerranée. Je vais devoir me former sur certains dossiers, mais c’est un challenge que j’accepte avec enthousiasme.



Via Stella doit-elle s'adapter aux évolutions de la société et aux nouvelles attentes des téléspectateurs ?

Via Stella s’adapte déjà, notamment dans le traitement de l'actualité et la création de nouveaux programmes avec des écritures différentes. La télévision a beaucoup évolué, et les jeunes consomment désormais les programmes davantage sur le digital que sur le linéaire. L’audiovisuel est en pleine mutation, et il est essentiel de s’adapter aux nouveaux formats et aux nouvelles plateformes. Dans cet environnement de plus en plus concurrentiel, il faut réussir à garder notre singularité. Nous devons être innovants, proposer des formats plus courts, adaptés au digital, pour rester pertinents.



Quelles sont les principales nouveautés à attendre cette année dans la programmation de Via Stella ?

Étant récemment nommé, je vais d’abord assurer une continuité avec le travail de Vanina Susini. La grille de programmes jusqu’en juin prochain est déjà bien établie, mais des événements importants sont à venir, comme le Téléthon, où nous serons en direct de Bonifacio, avec des interventions sur France 2. Nous diffuserons également le concours de chansons en langues minoritaires régionales, qui se tiendra à l’Alb’Oru à Bastia en novembre. À partir de janvier, je commencerai à mettre en place de nouveaux projets pour l’été prochain et la rentrée 2025. C’est là que mes objectifs à moyen terme prendront forme.



La langue corse joue-t-elle un rôle central dans la programmation de Via Stella ?

Absolument. Via Stella est une chaîne bilingue, avec des programmes en français et en corse. Nous intégrons la langue corse dans de nombreux formats, que ce soit dans les magazines, les journaux, ou les émissions de proximité. Nous continuerons à mettre l’accent sur les contenus qui valorisent la réalité culturelle, sociétale et environnementale de la Corse, notamment dans les zones rurales. Il est aussi primordial de traiter les grands défis à venir, comme le changement climatique, qui touche particulièrement la Méditerranée et l’île. Nos émissions abordent déjà ces thématiques, et nous continuerons à les développer.



Le lien avec la Méditerranée sera-t-il renforcé dans les futures productions ?

Oui, nous allons poursuivre et amplifier les collaborations méditerranéennes, que ce soit en matière de magazines ou de programmes cinéma, mais aussi via des partenariats avec d’autres chaînes de télévision de la région. J’avais déjà développé cet axe dans mes précédentes fonctions, et nous continuerons à renforcer ces relations, notamment en participant à des coproductions avec des organismes audiovisuels méditerranéens.



Le développement numérique est-il une priorité pour Via Stella ?

Le numérique est devenu primordial. C’est un axe très ambitieux de la chaîne, avec des équipes dédiées tant pour l’information que pour les programmes. Nous allons renforcer notre présence sur les plateformes digitales, notre site internet, et les réseaux sociaux. Le travail de l’antenne a considérablement évolué ces dernières années, notamment grâce à une équipe de communication très créative, qui accompagne les programmes sur le digital. Il est essentiel de continuer à innover dans ce domaine pour être toujours au plus près des attentes des téléspectateurs.