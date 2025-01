Thierry Debès (AC Ajaccio) : « Les joueurs sont allés au bout d’eux-mêmes »

Thierry Debès (AC Ajaccio)

« On fait une très bonne première mi-temps avec énormément d’occasions notamment sur corner. J’ai adoré la réaction des joueurs après le but concédé sur leur première occasion. J’ai retrouvé cette force collective qui nous permet de renverser des montagnes. Ce soir, nous ne sommes plus relégables, mais barragistes, c’est très important. On a remobilisé tout le monde après le derby. Tout le monde a su répondre présent et j’ai retrouvé ce supplément d’âme. Ils se sont battus jusqu’au bout pour gagner ce match. Cela a été très difficile après le derby, et ce soir j’ai vu une très bonne réaction. C’était essentiel de gagner et je suis content d’avoir vu un public à fond derrière nous. Ce soir on a fait un pas très important. Les joueurs sont allés au bout d’eux-mêmes ».



Bruno Baltazar (SM Caen)

« On savait qu’Ajaccio allait commencer le match de manière très agressive. On était préparés à ce pressing. On a réussi à contrôler le match sans trop concéder d’occasions. En début de 2e mi-temps, on a réussi à marquer mais on n’a pas eu la capacité de garder le score. On a bien défendu en première mi-temps sur corner notamment mais les deux coups de pieds arrêtés en seconde période nous ont fait mal. On a manqué de concentration. On est encore loin de ce que l’on peut faire. On a beaucoup travaillé mais il nous manque encore du temps pour mettre en place notre jeu et se créer davantage d’occasions ».