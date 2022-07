Favoriser la transition numérique par des mesures concrètes, tel était l’objectif des « Territorii di dumane », un événement récemment présenté par les différents partenaires (CdC, XpFibre, InfraNum, Télécoms) à Ajaccio.

Déclinée sur deux jours, la manifestation s’est articulée autour de la thématique du déploiement des infrastructures fixes et mobiles ainsi que la mise en œuvre de la nouvelle stratégie numérique de la Corse baptisée « Smart Isula ». Il s’agit, dans cette perspective, de transformer la Corse via le numérique. « Cette démarche, souligne Gilles Simeoni, s’inscrit dans la volonté affirmée de construire une ambition transformatrice de la Corse par le biais du numérique autour d’un projet de société durable, écologique et émancipateur. »

Très haut débit : 170 000 prises attendues fin 2024

Durant trois jours, les différents acteurs impliqués dans cette initiative novatrice, se sont succédé au Palais des Congrès d’Ajaccio. Premier sujet à l'ordre du jour « la fibre pour tous », ce qui, compte tenu de la ruralité, ne constitue pas une mince affaire dans l’île.

La politique d’aménagement dans ce sens initiée par le Conseil Exécutif de Corse donne, d’ores et déjà, des résultats probants. Pour preuve, le délégataire Corsica Fibra a entamé, en 2019, des travaux de déploiement du très haut débit qui devraient s’achever fin 2024, par 170 000 prises.

À cet effet, la séance plénière de la fin de semaine dernière, a mis en exergue la nécessité d’effectuer un point global de la situation. Sachant que l’avancée, dans les territoires fortement enclavés, est plus difficile à aménager.



La séance dédiée aux « Territoires connectés » a permis de mesurer combien, le numérique est vecteur de profondes mutations technologiques, sociologiques et anthrropologiques. Réussir sa transition numérique, demande pour un territoire, à comprendre, anticiper et agir au mieux sur ces mutations afin de répondre avec précision à ces enjeux.

Au cours de cette manifestation, il a été, également question des avancées effectuées en matière de couverture mobile. « Pour l’heure, le bilan est positif, rappelle le député Jean-Félix Acquaviva, officiant en tant que président du Comité de Massif de Corse et de la Fédération des élus de Montagne, quatre ans après le lancement du New Deal Mobile, il est important de faire le point, de tracer des perspectives et de formuler des voies d’amélioration grâce, justement, aux retours d’expérience des différentes parties prenantes que sont l’État, la CdC et les opérateurs. »

Enfin, trois ateliers, dédiés aux « impacts sociaux et contraintes opérationnelles », « articulation de Smart Isula avec les territoires » et « les opportunités de la 5G pour l’avenir numérique de la Corse », animés par divers intervenants, ont ponctué cette manifestation aux allures de véritable séminaire. L’enjeu est clairement établi. Reste à oeuvrer au mieux pour favoriser cette transition numérique que tout le monde appelle de ses vœux en Corse.