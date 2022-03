Tensions en Corse : un collectif de femmes soutient "a noscia ghjuventu" et interpelle les élus

Nous, femmes, mères, grands-mères, avons la responsabilité et l'obligation de vous protéger, de vous soutenir dans les moments difficiles.

Nous vous éduquons pour que vous ayez les codes du monde actuel selon les principes et les valeurs de la société corse qui sont des valeurs humanistes, dans le respect de la justice, de notre culture et de notre identité.

Aujourd’hui, votre lucidité quant à la cohérence des discours et des actes, des promesses non tenues et des réalités diffusées par l’Etat, vous a transformé en résistants, déterminés à inscrire dans la durée, ces valeurs.

Nous sommes fières de votre engagement, de vos cris d’émancipation et de foi en la liberté, de ce spectaculaire retournement de rapport de force qui a permis une première victoire dans cette lutte contre l'injustice.



Notre peuple a subi tant d’humiliations, tant de provocations venant de Paris, que lorsque vous avez compris que le Droit ne s’appliquait pas pour tous, vous avez pensé qu’il était temps d’agir, pour faire cesser cette injustice et ce mépris.

Nous partageons votre indignation.



C’est pour cela que :

- Nous demandons aux élus et au-delà à tous les militants et adultes qu'ils soient attentifs, à l’écoute et très proches de notre jeunesse, afin qu'ils soient à ses côtés à chaque instant dans le respect de ses convictions et de ses prises de position.

- Avec elle, nous demandons, pour que notre île retrouve la paix et la sérénité, que les détenus politiques soient rapprochés immédiatement puis rapidement libérés, que l’Etat cesse de bafouer nos droits fondamentaux, qu'il cesse de nier l'existence du peuple corse et mette en place les bases d'une solution politique afin de permettre à nos générations futures de vivre et de s’épanouir dans une société humaniste et saine.

- Par ailleurs nous demandons le retrait des forces de répression qui doivent refuser de se positionner face à nos enfants.

Tutti inseme contr’ à tutte l'inghjustizie per un avvene spannatu.