Tennis : le Ladies Open Calvi Eaux de Zilia entre dans une nouvelle ère

Le Ladies Open Calvi Eaux de Zilia continue son irrésistible ascension. Lors d’une réception organisée par la municipalité de Calvi, Jean Gour, directeur du tournoi, a annoncé une évolution majeure : à la demande de l’International Tennis Federation (ITF), l’édition 2025, prévue du 13 au 20 avril, rejoint la catégorie ITF W75+H. « Cela signifie que la joueuse vainqueure remportera 75 points au classement mondial et une dotation de 60 000 dollars. De plus, nous avons reçu une étoile pour la qualité de notre organisation, une distinction unique pour Calvi dans le calendrier international », précise-t-il avec fierté.



Cette progression fulgurante, amorcée en 2019 avec un tournoi classé W40, se poursuivra en 2026, lorsque la dotation atteindra 75 000 dollars. « Cette année, nous aurons des joueuses classées entre la 60e et la 80e place mondiale. Cela confirme notre attractivité et notre positionnement dans le circuit professionnel », ajoute Jean Gour.



Un tournoi porté par des bénévoles passionnés

L’équipe de bénévoles du Tennis Club de Calvi joue un rôle essentiel dans cette réussite. « Nous sommes et resterons bénévoles tant que nous le voudrons. La professionnalisation de certains postes, comme les juges de lignes, est un enjeu, mais tout le monde sera prêt pour le tournoi », explique le directeur. Parmi les efforts notables, la formation de 30 ramasseurs de balles dès septembre dernier témoigne du soin apporté à l’organisation.



L’histoire du Ladies Open remonte aux années 1990, avec trois éditions précurseures organisées par une équipe aujourd’hui toujours à pied d’œuvre. « Il y a 30 ans, nos obligations professionnelles limitaient nos possibilités. Aujourd’hui, nous avons le privilège de relancer cet événement avec la même passion », confie Jean Gour.



Une reconnaissance unanime

Le maire de Calvi, Ange Santini, a tenu à saluer cette dynamique lors de la réception : « Depuis 2019, vous portez haut cet événement qui valorise Calvi, la Balagne et la Corse. Votre engagement a permis de faire de ce tournoi un rendez-vous multi-récompensé par la Fédération Française de Tennis, l’ITF et l’association des joueuses professionnelles. Nous vous remercions pour cette belle aventure ». Le tournoi a d’ailleurs reçu cette année le « Tournament Recognition Award », témoignant de la qualité de son organisation.



Un futur plein de promesses

Malgré l’arrêt des Championnats de Corse organisés par le club, les bénévoles réfléchissent déjà à un nouvel événement régional. « C’est une logique sportive. Même si c’est dommage pour Calvi, nous avons d’autres idées pour dynamiser la vie sportive locale », conclut Jean Gour.